Легков вступил в Putin Team, у «Амкара» нет денег, Россия обыграла Швецию в хоккей и другие новости утра

1. «Амкар» может исчезнуть. Клубу не подтвердили финансирование на 2018 год. Денег нет.

2. На Кубке Первого канала сборная СКА и ЦСКА победила команду Швеции. А, еще Вася Кошечкин играл!

3. Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Она выступает не за Россию, а за Словакию.

4. Андрей Соболев победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноубордингу. Вот он представляет Россию.

5. Александр Легков, лишенный олимпийского золота Сочи, присоединился к Putin Team. У них там мест-то на всех хватит?

6. Валерий Карпин вполне может возглавить павлодарский «Иртыш».

7. Если верить Геннадию Орлову, Александр Анюков готов уйти из «Зенита».

8. ФИФА получила от WADA данные о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории.

9. У «Лейкерс» невысокие шансы подписать ЛеБрона в межсезонье-2018. Он согласен только на максимальный контракт.

10. В НБА «Бруклин» уступил «Нью-Йорку», «Кливленд» победил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

11. В Евролиге «Химки» проиграли «Уникахе», несмотря на 28 очков Шведа. «Реал» победил «Барселону». Дончин забил броском через всю площадку.

12. Кучеров возглавил гонку бомбардиров, Панарин сделал 2 голевые передачи, Овечкин и Наместников забросили по шайбе. Все результаты в НХЛ.

Цитата:

Виталий Мутко: «Путин правильно сказал, что мы иногда 90-е забываем: талоны, очереди – молодежь этого не помнит»

Дмитрий Губерниев: «Комментаторы-плаксы жалуются на тяжелый труд. Но у нас легкая работа, а простые люди живут на зарплату в 30 тысяч»