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    Кубок Первого канала. Канада уступила Чехии, Финляндия победила Южную Корею

    Теги Евротур результаты сборная Канады сборная Финляндии сборная Чехии Кубок Первого канала сборная Южной Кореи

    Сегодня на Кубке Первого канала прошли два матча.

    Евротур

    Кубок Первого канала

    Финляндия – Южная Корея 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    15 декабря, 15.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 10 Ки Сун (Сан Вук)
    1:1 – 10 Маннинен (Лаюнен, Риикола)
    2:1 – 17 Контиола (Анттила)
    3:1 – 18 Йокипакка (Иконен, Руохамаа)
    4:1 – 41 Иконен (Руохамаа)
    Вратари: Ряме – Дэлтон.
    Чехия – Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
    Дата проведения
    15 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 31 Эллисон (Граньяни, Козун)
    1:1 – 39 Ржепик (Мозик)
    2:1 – 46 Мозик (Коварж, Полашек)
    3:1 – 59 Эрат (Немец)
    4:1 – 59 Ржепик ()

    Положение команд: Чехия – 5 (2), Финляндия – 4 (2), Канада – 3 очка (2 матча), Россия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (1). 

    Все команды проведут по 3 матча. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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