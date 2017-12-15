Кубок Первого канала. Канада уступила Чехии, Финляндия победила Южную Корею

Сегодня на Кубке Первого канала прошли два матча.

Евротур

Кубок Первого канала

Положение команд: Чехия – 5 (2), Финляндия – 4 (2), Канада – 3 очка (2 матча), Россия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).

Все команды проведут по 3 матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.