Кубок Первого канала. Канада уступила Чехии, Финляндия победила Южную Корею
Сегодня на Кубке Первого канала прошли два матча.
Евротур
Кубок Первого канала
- Дата проведения
- 15 декабря, 15.00, «Ледовый дворец ВТБ»
- 0:1 – 10 Ки Сун (Сан Вук)
- 1:1 – 10 Маннинен (Лаюнен, Риикола)
- 2:1 – 17 Контиола (Анттила)
- 3:1 – 18 Йокипакка (Иконен, Руохамаа)
- 4:1 – 41 Иконен (Руохамаа)
- Дата проведения
- 15 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
Положение команд: Чехия – 5 (2), Финляндия – 4 (2), Канада – 3 очка (2 матча), Россия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).
Все команды проведут по 3 матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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