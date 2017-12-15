Журналист El Chiringuito: «Неймар хочет в июне перейти в «Реал»

Испанский журналист Игнасио Мартинес сообщил, что нападающий «ПСЖ» Неймар планирует продолжить карьеру в .

«Неймар жалеет о своем переходе в «ПСЖ», но тем не менее доволен своей зарплатой.

Реальность такова, что в июне он хочет перейти в . Об этом он признался своим друзьям, родственникам и, главное, своему отцу, которого он уже попросил заняться возможным трансфером, так как провести еще один сезон в Париже он не хочет.

и ее президент Жозеп Бартомеу уверены, что Неймар не окажется в «Реале». Но даже если это случится, отнесется к этому спокойно, ведь у них есть Месси.

Каталонцы уверены, что будут и дальше превосходить даже если там окажется Неймар», – сказал Мартинес в программе El Chiringuito.