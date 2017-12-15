Марадона о том, что Роналду назвал себя лучшим в истории: «Хватит прикалываться»
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона ответил на вопросы о «Реале».
– Вы смотрели матч между «Реалом» и «Аль-Джазирой»?
– Я смотрел его, смотрел.
– И что вы думали по ходу матча?
– «Мадрид» не показывает хорошей игры. Совсем. «Аль-Джазира» играла так, как «Реал». У них был мяч! А что касается «Мадрида» – каждый из их игроков хотел забить гол.
– Что скажете о «Гремио» в финале?
– Я бы сделал ставку на «Гремио».
– Вы бы поставили на «Гремио»?
– Да, конечно. Они выглядят как хорошая команда.
– Но у них не будет Артура, а это сильный игрок…
– Но я бы все равно поставил на них чуток. Несмотря на этого сукиного сына Роналду…
– Криштиану говорит, что он лучший футболист в истории…
– Скажите ему, чтоб перестал прикалываться (улыбается).
– Если Криштиану – лучший в истории, что это значит применительно к вам?
– Я поэтому и сказал, что хватит прикалываться.
– Так что вы думаете о Роналду?
– Он изумителен.
– И что вам в нем нравится?
– Точность. Еще я признаю, что Криштиану там, где нужно, когда команда нуждается в нем. У него это есть. Слушайте, после Кройффа у немногих игроков было это качество.
– А у Кройффа было?
– Да Кройфф играл, когда его ноги пылали. И тут то же самое. Парень выходит на «Камп Ноу», «Барселона» ведет со счетом 1:0… И счет становится 1:1, – сказал аргентинец.
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