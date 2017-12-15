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    Марадона о том, что Роналду назвал себя лучшим в истории: «Хватит прикалываться»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Гремио Реал Мадрид примера Испания Диего Марадона Йохан Кройфф Аль-Джазира чемпионат мира среди клубов Артур Рамос

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона ответил на вопросы о «Реале».

    – Вы смотрели матч между «Реалом» и «Аль-Джазирой»?

    – Я смотрел его, смотрел.

    – И что вы думали по ходу матча?

    – «Мадрид» не показывает хорошей игры. Совсем. «Аль-Джазира» играла так, как «Реал». У них был мяч! А что касается «Мадрида» – каждый из их игроков хотел забить гол.

    – Что скажете о «Гремио» в финале?

    – Я бы сделал ставку на «Гремио».

    – Вы бы поставили на «Гремио»?

    – Да, конечно. Они выглядят как хорошая команда.

    – Но у них не будет Артура, а это сильный игрок…

    – Но я бы все равно поставил на них чуток. Несмотря на этого сукиного сына Роналду…

    – Криштиану говорит, что он лучший футболист в истории…

    – Скажите ему, чтоб перестал прикалываться (улыбается).

    – Если Криштиану – лучший в истории, что это значит применительно к вам?

    – Я поэтому и сказал, что хватит прикалываться.

    – Так что вы думаете о Роналду?

    – Он изумителен.

    – И что вам в нем нравится?

    – Точность. Еще я признаю, что Криштиану там, где нужно, когда команда нуждается в нем. У него это есть. Слушайте, после Кройффа у немногих игроков было это качество.

    – А у Кройффа было?

    – Да Кройфф играл, когда его ноги пылали. И тут то же самое. Парень выходит на «Камп Ноу», «Барселона» ведет со счетом 1:0… И счет становится 1:1, – сказал аргентинец.

    Криштиану Роналду: «Я лучший в истории»

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