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    ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации

    Теги сборная Испании ФИФА ЧМ-2018 Федерация футбола Испании Анхель Мария Вильяр политика

    ФИФА дала понять, что может не допустить сборную Испанию к ЧМ-2018.

    ФИФА направила испанской стороне предупреждение, связанное с вмешательством государства в дела футбольной федерации страны. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получила от ФИФА официальное письмо на эту тему.

    Членство испанской федерации в ФИФА может быть приостановлено. Если это случится, испанские команды будут отстранены от турниров, включая ЧМ-2018.

    Обязанности президента RFEF сейчас исполняет Хуан Луис Ларреа. Он приступил к работе на этом посту летом. Анхель Мария Вильяр был вынужден уйти с должности руководителя вследствие обвинений в коррупции.

    По мнению ФИФА, правительственные структуры Испании оказывают давление на ситуацию с выборами нового президента RFEF. Это противоречит 13-й статье устава ФИФА, согласно которой федерации-члены должны быть самостоятельными.

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