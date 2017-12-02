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    Кубок мира. У сборной России ни одного подиума в шести гонках сезона

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен

    В сезоне-2017/18 сборная России по биатлону ни разу не попадала на подиум в гонках Кубка мира.

    Сегодня в шведском Эстерсунде прошел мужской спринт. Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, финишировавший 17-м. Таким образом, сборная России продлила серию без призов, не попав в тройку в шестой гонке сезона подряд.

    Последний раз российский спортсмен был на подиуме в кубковой гонке 18 марта. Антон Шипулин одержал победу на заключительном этапе прошлого сезона в гонке преследования. В сезоне-2016/17 россияне всего на двух этапах не попадали в призы – в немецком Оберхофе (4-й этап) и финском Контиолахти (8-й этап).

    Первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде завершится завтра пасьютами.

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