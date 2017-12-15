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    Диего Марадона: «Я бы получил больше «Золотых мячей», чем Роналду и Месси»

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    Бывший форвард «Наполи» Диего Марадона в интервью поделился мыслями о звездах футбола.

    – Кого вы считаете лучшим игроком в истории?

    – На мой взгляд… Из того немногого, что я видел, – Ди Стефано, Кройфф… И Месси. Роналду тоже может быть где-то там.

    – Чего не хватает Месси, чтобы стать Марадоной?

    – Нет, это нельзя купить. Это исходит изнутри, как эталон. Месси не смог бы поговорить с двадцатью игроками, и чтоб все они сидели, а я так делал с целью мотивировать их. Он бы сказал: «О чем вы хотите меня спросить, ребят?». И парни задавали бы ему вопросы.

    – Раньше играть было тяжелее?

    – Как по мне, было значительно тяжелее.

    – Вы всюду получали удары…

    – И было только лишь телевидение. Теперь у них есть система видеоповторов.

    Я помню первый мяч, который принял. Я принял на грудь, хотел развернуться и получил удар бисиклетой по лицу. Бисиклетой в лицо! И он мне сказал: «Вот так парень, это только первый!».

    – Что вы думаете о «Золотом мяче» как о награде?

    – Как о награде… Очень сложно вручать лишь один «Золотой мяч» игроку. Потому что давать его Роналду или Месси… Сейчас это скучно.

    – А среди элиты нет больше никого, кто заслуживал бы приз?

    – Стоило бы включить в спор Кавани, Мбаппе, Ибрагимовича. Я не знаю.

    – Вспоминая годы вашей карьеры, неевропейские игроки не могли получать «Золотой мяч»…

    – Нет, нет… Я бы получил больше, чем Роналду и Месси, – сказал аргентинец.

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