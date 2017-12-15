Жители Крыма теперь могут купить билеты на ЧМ-2018 через сайт ФИФА

Управляющая делами Крымского футбольного союза Ольга Безугловец сообщила, что ФИФА устранила технические неполадки, с которыми столкнулись жители полуострова при покупке билетов на матчи .

«Внимание всем! Техническая проблема для подачи заявок на билеты чемпионата мира по футболу для жителей Крыма устранена!

В некоторых случаях (например, если вы ранее пытались отправить заявку на билеты и получали сообщение об ошибке) может потребоваться очистка кеша и удаление файлов cookie вашего браузера. Как это сделать – читайте здесь», – написала Безугловец.