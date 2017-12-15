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    МОК примет решение по допуску российских спортсменов к Пхенчхану-2018 до 28 января

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) определит до 28 января определит список российских спортсменов и персонала, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018 в нейтральном статусе.

    Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

    Сначала заявки спортсменов рассмотрит специальная группа МОК, в состав которой вошли представитель Независимого органа по допинг-тестированию (ITA) Валери Фурнерон, представитель WADA Гюнтер Янгер, представитель организации «Спорт, свободный от допинга» (DFSU) Педро Гонсалвес и глава МОК по медицине Ричард Баджетт.

    На основании всей доступной информации группа вынесет рекомендации по допуску спортсменов.

    Затем вторая группа МОК, состоящая из трех членов организации, примет окончательное решение о допуске спортсменов и персонала. Эта группа сможет только запрещать спортсменам, прошедшим первый этап отбора, выступать в Пхенчхане-2018, а не добавлять к списку допущенных первой группой новые имена.

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