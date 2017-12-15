Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории. Роналду – 12-й, Федерер – 15-й
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes.
Возглавляет список топ-25 бывший американский баскетболист Майкл Джордан, который за карьеру, включая зарплату от клубов и спонсорские контракты, заработал 1,85 миллиарда долларов.
1. Майкл Джордан (баскетбол) – 1,85 млрд долларов
2. Тайгер Вудс (гольф) – 1,7
3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,4
4. Джек Никлаус (гольф) – 1,2
5. Михаэль Шумахер (формула-1) – 1
6. Фил Микельсон (гольф) – 815 миллионов
7. Кобе Брайант (баскетбол), Дэвид Бекхэм (футбол) – 800
9. Флойд Мэйвезер (бокс) – 785
10. Шакил О’Нил (баскетбол) – 735
11. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 735
12. Криштиану Роналду (футбол) – 725
13. Грег Норман (гольф) – 705
14. Майк Тайсон (бокс) – 700
15. Роджер Федерер (теннис) – 675
16. Лионель Месси (футбол) – 600
17. Алекс Родригес (бейсбол) – 575
18. Джефф Гордон (НАСКАР) – 525
19. Оскар Де Ла Хойя (бокс) – 520
20. Мэнни Пакьяо (бокс) – 510
21. Дерек Джитер (бейсбол) – 490
22. Пейтон Мэннинг (американский футбол), Кевин Гарнетт (баскетбол) – 480
24. Эвандер Холифилд (бокс) – 475
25. Андре Агасси (теннис) – 470.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.