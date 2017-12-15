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Sports.ru NBA

    Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории. Роналду – 12-й, Федерер – 15-й

    Теги Майкл Джордан Михаэль Шумахер Майк Тайсон Эвандер Холифилд Флойд Мэйвезер-младший Оскар Де Ла Хойя Мэнни Пакьяо Криштиану Роналду Кливленд Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил Кевин Гарнетт Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Дэвид Бекхэм примера Испания Роджер Федерер Андре Агасси НАСКАР НБА бизнес Тайгер Вудс НФЛ MLB Джефф Гордон Пейтон Мэннинг Фил Микельсон Алекс Родригес Дерек Джитер Джек Никлаус

    Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes.

    Возглавляет список топ-25 бывший американский баскетболист Майкл Джордан, который за карьеру, включая зарплату от клубов и спонсорские контракты, заработал 1,85 миллиарда долларов.

    1. Майкл Джордан (баскетбол) – 1,85 млрд долларов

    2. Тайгер Вудс (гольф) – 1,7

    3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,4

    4. Джек Никлаус (гольф) – 1,2

    5. Михаэль Шумахер (формула-1) – 1

    6. Фил Микельсон (гольф) – 815 миллионов

    7. Кобе Брайант (баскетбол), Дэвид Бекхэм (футбол) – 800

    9. Флойд Мэйвезер (бокс) – 785

    10. Шакил О’Нил (баскетбол) – 735

    11. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 735

    12. Криштиану Роналду (футбол) – 725

    13. Грег Норман (гольф) – 705

    14. Майк Тайсон (бокс) – 700

    15. Роджер Федерер (теннис) – 675

    16. Лионель Месси (футбол) – 600

    17. Алекс Родригес (бейсбол) – 575

    18. Джефф Гордон (НАСКАР) – 525

    19. Оскар Де Ла Хойя (бокс) – 520

    20. Мэнни Пакьяо (бокс) – 510

    21. Дерек Джитер (бейсбол) – 490

    22. Пейтон Мэннинг (американский футбол), Кевин Гарнетт (баскетбол) – 480

    24. Эвандер Холифилд (бокс) – 475

    25. Андре Агасси (теннис) – 470.

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