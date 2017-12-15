Гвардиола – лучший тренер месяца в АПЛ. Третий раз подряд

Английская премьер-лига назвала лучшего тренера месяца по итогам ноября.

Лауреатом стал Пеп Гвардиола, работающий с . Каталонец признан лучшим тренером месяца в третий раз подряд.

В ноябре команда Гвардиолы выиграла все четыре своих матча в рамках чемпионата, добившись побед над «Арсеналом» (3:1), «Лестером» (2:0), «Хаддерсфилдом» (2:1) и «Саутгемптоном» (2:1).

На сегодняшний день «Манчестер Сити» лидирует в лиге, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»