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    Гвардиола – лучший тренер месяца в АПЛ. Третий раз подряд

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги фото Пеп Гвардиола

    Английская премьер-лига назвала лучшего тренера месяца по итогам ноября.

    Лауреатом стал Пеп Гвардиола, работающий с «Манчестер Сити». Каталонец признан лучшим тренером месяца в третий раз подряд.

    В ноябре команда Гвардиолы выиграла все четыре своих матча в рамках чемпионата, добившись побед над «Арсеналом» (3:1), «Лестером» (2:0), «Хаддерсфилдом» (2:1) и «Саутгемптоном» (2:1).

    На сегодняшний день «Манчестер Сити» лидирует в лиге, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

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