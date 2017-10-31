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    Завтра «Вегас» расторгнет контракт с Шипачевым. Он вернет клубу 2 млн долларов. Это подписной бонус

    Теги возможные переходы НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Петр Свобода Вегас

    Петр Свобода, агент нападающего «Вегаса» Вадима Шипачева, рассказал, что завтра клуб расторгнет контракт с российским хоккеистом.

    «Контракт будет расторгнут достаточно быстро, уже завтра.

    В России его интересы представляет мой компаньон, поэтому лично я не знаком с нынешней ситуацией.

    Однако могу сказать, что Вадим, получив здесь определенный опыт, решил вернуться назад. 

    Я уверен, что у него все будет хорошо. Он отличный игрок и в скором времени достаточно быстро привлечет к себе внимание клубов КХЛ», – заявил Свобода.

    Свобода заявил, что хоккеист вернет клубу бонус в размере двух миллионов долларов, который он получил за подписание контракта.

    «Выплаты по оставшейся части зарплаты по контракту будут отменены», – сообщил Свобода.

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