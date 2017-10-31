Завтра «Вегас» расторгнет контракт с Шипачевым. Он вернет клубу 2 млн долларов. Это подписной бонус

Петр Свобода, агент нападающего Вадима Шипачева, рассказал, что завтра клуб расторгнет контракт с российским хоккеистом.

«Контракт будет расторгнут достаточно быстро, уже завтра.

В России его интересы представляет мой компаньон, поэтому лично я не знаком с нынешней ситуацией.

Однако могу сказать, что Вадим, получив здесь определенный опыт, решил вернуться назад.

Я уверен, что у него все будет хорошо. Он отличный игрок и в скором времени достаточно быстро привлечет к себе внимание клубов , – заявил Свобода.

Свобода заявил, что хоккеист вернет клубу бонус в размере двух миллионов долларов, который он получил за подписание контракта.

«Выплаты по оставшейся части зарплаты по контракту будут отменены», – сообщил Свобода.

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