Завтра «Вегас» расторгнет контракт с Шипачевым. Он вернет клубу 2 млн долларов. Это подписной бонус
Петр Свобода, агент нападающего «Вегаса» Вадима Шипачева, рассказал, что завтра клуб расторгнет контракт с российским хоккеистом.
«Контракт будет расторгнут достаточно быстро, уже завтра.
В России его интересы представляет мой компаньон, поэтому лично я не знаком с нынешней ситуацией.
Однако могу сказать, что Вадим, получив здесь определенный опыт, решил вернуться назад.
Я уверен, что у него все будет хорошо. Он отличный игрок и в скором времени достаточно быстро привлечет к себе внимание клубов КХЛ», – заявил Свобода.
Свобода заявил, что хоккеист вернет клубу бонус в размере двух миллионов долларов, который он получил за подписание контракта.
«Выплаты по оставшейся части зарплаты по контракту будут отменены», – сообщил Свобода.
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