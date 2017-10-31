Джошуа может провести бой против Поветкина в марте 2018 года
Британский супертяжеловес, чемпион по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа может провести боксерский поединок с россиянином Александром Поветкиным в марте следующего года.
«В WBA в данный момент обсуждается возможность сделать бой между Поветкиным и Кристианом Хаммером претендентским. Тогда Джошуа может провести защиту этого титула в марте следующего года», – сказал промоутер британца Эдди Хирн.
Бой между Поветкиным и Хаммером должен состояться 15 декабря.
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