Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джошуа может провести бой против Поветкина в марте 2018 года

    Теги Александр Поветкин супертяжелый вес Энтони Джошуа Кристиан Хаммер Эдди Хирн

    Британский супертяжеловес, чемпион по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа может провести боксерский поединок с россиянином Александром Поветкиным в марте следующего года.

    «В WBA в данный момент обсуждается возможность сделать бой между Поветкиным и Кристианом Хаммером претендентским. Тогда Джошуа может провести защиту этого титула в марте следующего года», – сказал промоутер британца Эдди Хирн.

    Бой между Поветкиным и Хаммером должен состояться 15 декабря.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться