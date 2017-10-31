Джошуа может провести бой против Поветкина в марте 2018 года

Британский супертяжеловес, чемпион по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа может провести боксерский поединок с россиянином в марте следующего года.

«В WBA в данный момент обсуждается возможность сделать бой между Поветкиным и Кристианом Хаммером претендентским. Тогда Джошуа может провести защиту этого титула в марте следующего года», – сказал промоутер британца Эдди Хирн.

Бой между Поветкиным и Хаммером должен состояться 15 декабря.