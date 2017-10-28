Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА проиграл «Арсеналу», новое в деле Легкова, конфликт двух Емельяненко и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Начался 15-й тур РФПЛ. ЦСКА проиграл «Арсеналу». Безголевая серия армейцев достигла трех матчей.

    2. Братья Емельяненко очень жестко поругались. «В Феде дерьма больше, чем он весит», – заявил Александр.

    3. Адвокат Александра Легкова и Евгения Белова сообщил, что на пробах одного из лыжников нет следов вскрытия. А МОК получил первые результаты экспертизы по вскрытию допинг-проб россиян с Игр-2014.

    4. Прокуратура Чечни сообщила, что студентов не заставляют посещать матчи «Ахмата». Сомнений не осталось.

    5. В КХЛ «Спартак» победил «Динамо», а СКА установил очередной рекорд чемпионатов России – 28 игр подряд с набранными очками.

    6. Нападающего «Динамо» Брюквина забрали в армию. Клуб пока не смог ничего с этим поделать.

    7. В НХЛ Александр Радулов принес победу «Далласу» над «Калгари» (2:1), а «Вегас» продолжает побеждать – на этот раз был разгромлен «Колорадо» (7:0). Все результаты дня

    8. Хабиб Нурмагомедов проведет 30 декабря бой против Эдсона Барбозы.

    9. Сформировались полуфинальные пары на итоговом турнире WTA. Плишкова сыграет с Возняцки, Гарсия – с Винус.

    10. В НБА Мозгов вновь вышел в старте и набрал 6 очков, но его «Бруклин» уступил «Нью-Йорк Никс» (86:107), у Кристапса Порзингиса – 30 очков. 

    11. В Евролиге ЦСКА победил «Анадолу Эфес», «Панатинаикос» обыграл «Фенербахче».

    12. Соучредитель Alibaba купит у Прохорова почти половину акций «Бруклина».

    13. В третьем матче Мировой серии MLB «Хьюстон Астрос» оказались сильнее «Лос-Анджелес Доджерс» – 5:3 и захватили лидерство в серии – 2-1. 

    Цитата:

    Карпин о госфинансировании: «Внести в регламент: есть государственные деньги в клубе – нет лицензии, до свиданья».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться