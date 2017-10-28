ЦСКА проиграл «Арсеналу», новое в деле Легкова, конфликт двух Емельяненко и другие новости утра

1. Начался 15-й тур РФПЛ. ЦСКА проиграл «Арсеналу». Безголевая серия армейцев достигла трех матчей.

2. Братья Емельяненко очень жестко поругались. «В Феде дерьма больше, чем он весит», – заявил Александр.

3. Адвокат Александра Легкова и Евгения Белова сообщил, что на пробах одного из лыжников нет следов вскрытия. А МОК получил первые результаты экспертизы по вскрытию допинг-проб россиян с Игр-2014.

4. Прокуратура Чечни сообщила, что студентов не заставляют посещать матчи «Ахмата». Сомнений не осталось.

5. В КХЛ «Спартак» победил «Динамо», а СКА установил очередной рекорд чемпионатов России – 28 игр подряд с набранными очками.

6. Нападающего «Динамо» Брюквина забрали в армию. Клуб пока не смог ничего с этим поделать.

7. В НХЛ Александр Радулов принес победу «Далласу» над «Калгари» (2:1), а «Вегас» продолжает побеждать – на этот раз был разгромлен «Колорадо» (7:0). Все результаты дня.

8. Хабиб Нурмагомедов проведет 30 декабря бой против Эдсона Барбозы.

9. Сформировались полуфинальные пары на итоговом турнире WTA. Плишкова сыграет с Возняцки, Гарсия – с Винус.

10. В НБА Мозгов вновь вышел в старте и набрал 6 очков, но его «Бруклин» уступил «Нью-Йорк Никс» (86:107), у Кристапса Порзингиса – 30 очков.

11. В Евролиге ЦСКА победил «Анадолу Эфес», «Панатинаикос» обыграл «Фенербахче».

12. Соучредитель Alibaba купит у Прохорова почти половину акций «Бруклина».

13. В третьем матче Мировой серии MLB «Хьюстон Астрос» оказались сильнее «Лос-Анджелес Доджерс» – 5:3 и захватили лидерство в серии – 2-1.

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Карпин о госфинансировании: «Внести в регламент: есть государственные деньги в клубе – нет лицензии, до свиданья».