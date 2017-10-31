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    КХЛ. «Амур» примет «Ак Барс», «Адмирал» против «Салавата Юлаева»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Амур Спартак Автомобилист Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ состоится 8 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Амур – Ак Барс
    Дата проведения
    31 октября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Адмирал – Салават Юлаев
    Дата проведения
    31 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Куньлунь – Нефтехимик
    Дата проведения
    31 октября, 14.30, «Фэйян Арена»
    Онлайн матча Видео
    Автомобилист – Лада
    Дата проведения
    31 октября, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Северсталь
    Дата проведения
    31 октября, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Динамо Рига
    Дата проведения
    31 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – Торпедо
    Дата проведения
    31 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Минск – Спартак
    Дата проведения
    31 октября, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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