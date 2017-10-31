КХЛ. «Амур» примет «Ак Барс», «Адмирал» против «Салавата Юлаева»
В чемпионате КХЛ состоится 8 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 31 октября, 14.30, «Фэйян Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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