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    «ПСЖ» и «Бавария» вышли в плеф-офф Лиги чемпионов

    Теги Бавария ПСЖ высшая лига Шотландия Селтик бундеслига Германия лига 1 Франция Андерлехт высшая лига Бельгия Лига чемпионов

    «ПСЖ» и «Бавария» добились побед в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

    Парижане дома разгромили «Андерлехт» (5:0), а «Бавария» в гостях обыграла «Селтик» (2:1). 

    Победа немецкой команды позволила ей выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету «Баварии» 9 очков, у «Селтика» – 3.

    При равенстве очков будут учитываться личные встречи, которые в пользу баварцев.

    Также в 1/8 финала вышел «ПСЖ», набрав 12 очков.

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

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