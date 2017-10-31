Ковальчук и Марков не вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы»

ФХР огласила состав сборной России на первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин ( ), Андрей Кареев («Салават Юлаев).

Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин ( ), Василий Токранов («Ак Барс»).

Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, , Иван Телегин, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев ( ), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), Павел Красковский ( ).

Помимо россиян, в Кубке «Карьялы» примут участие традиционные участники – сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также (вне зачета Евротура) команды Канады и Швейцарии.

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не включил защитника «Ак Барса» Андрея Маркова и нападающего СКА Илью Ковальчука в состав на Кубок «Карьялы».