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    Ковальчук и Марков не вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив Автомобилист ФХР Евротур сборная России Кубок Стэнли Андрей Зубарев Сергей Широков Сергей Мозякин Сергей Андронов Вячеслав Войнов Андрей Марков Илья Ковальчук Олег Знарок Богдан Киселевич Василий Токранов Динар Хафизуллин Сергей Плотников Никита Нестеров Иван Телегин Никита Гусев Сергей Калинин Владимир Ткачев Михаил Григоренко Илья Любушкин Илья Сорокин Андрей Кареев Никита Трямкин Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Павел Красковский Александр Барабанов Кирилл Капризов

    ФХР огласила состав сборной России на первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».

    Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев).

    Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»).

    Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), Павел Красковский («Локомотив»).

    Помимо россиян, в Кубке «Карьялы» примут участие традиционные участники Евротура – сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также (вне зачета Евротура) команды Канады и Швейцарии.

    Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не включил защитника «Ак Барса» Андрея Маркова и нападающего СКА Илью Ковальчука в состав на Кубок «Карьялы».

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