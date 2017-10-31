Любимов, Прохоркин и Коршков вошли в состав олимпийской сборной России на Кубок Германии
ФХР объявила состав олимпийской сборной России на Кубок Германии.
Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов (оба – «Металлург» Магнитогорск), Александр Еременко («Динамо» Москва).
Защитники: Рушан Рафиков, Павел Коледов (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский (все – ЦСКА), Иван Верещагин («Сибирь»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев (СКА), Алексей Василевский («Автомобилист»).
Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Константин Окулов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин (все – СКА), Илья Михеев, Кирилл Семенов («Авангард»), Артем Федоров («Салават Юлаев»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Вячеслав Основин («Сибирь»), Егор Коршков («Локомотив»).
Тренерский штаб команды: Олег Браташ и Илья Воробьев.
С 10 по 12 ноября сборная России выступит на Кубке Германии, где встретится с командами Германии, США и Словакии.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.