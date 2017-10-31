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    Любимов, Прохоркин и Коршков вошли в состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Автомобилист ФХР Александр Еременко Илья Воробьев Илья Каблуков Дмитрий Кагарлицкий Василий Кошечкин Евгений Кетов Олег Браташ Максим Шалунов Егор Яковлев Динамо Николай Прохоркин вторая сборная России Роман Любимов Альберт Яруллин Игорь Ожиганов Алексей Василевский Михаил Науменков Вячеслав Основин Сергей Шумаков Артем Блажиевский Артем Федоров Кубок Германии Рушан Рафиков Кирилл Семенов Константин Окулов Егор Коршков Иван Верещагин Андрей Кузьменко Илья Самсонов Илья Михеев Андрей Светлаков

    ФХР объявила состав олимпийской сборной России на Кубок Германии.

    Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов (оба – «Металлург» Магнитогорск), Александр Еременко («Динамо» Москва).

    Защитники: Рушан Рафиков, Павел Коледов (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский (все – ЦСКА), Иван Верещагин («Сибирь»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев (СКА), Алексей Василевский («Автомобилист»).

    Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Константин Окулов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин (все – СКА), Илья Михеев, Кирилл Семенов («Авангард»), Артем Федоров («Салават Юлаев»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Вячеслав Основин («Сибирь»), Егор Коршков («Локомотив»).

    Тренерский штаб команды: Олег Браташ и Илья Воробьев.

    С 10 по 12 ноября сборная России выступит на Кубке Германии, где встретится с командами Германии, США и Словакии.

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