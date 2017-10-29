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    Sports.ru

    «МЮ» победил, «Спартак» потерял очки, террористы против Дешама и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» на 87-й минуте упустил победу над «Ростовом» – 2:2.

    2. «Сочи» победил «Магнитку», сравняв счет за 75 секунд до конца матча.

    3. В центральном матче дня АПЛ «МЮ» одолел «Тоттенхэм» и вышел на чистое 2-е место. «Ман Сити» выиграл у «Вест Брома», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» также взяли по три очка, все результаты – здесь

    4. Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд выиграла второй этап серии Гран-при — Skate Canada, россиянка Мария Сотскова – 2-я, Анна Погорилая – 9-я. Тесса Виртью и Скотт Моир победили в соревнованиях танцевальных дуэтов с мировым рекордом.

    5. «Ювентус» на выезде победил «Милан» благодаря дублю Гонсало Игуаина, «Рома» обыграла «Болонью».

    6. В НХЛ Овечкин набрал 3 очка, Кузнецов и Дадонов – по 2, Малкин, Анисимов и Бучневич забросили по шайбе. Все результаты – здесь.

    7. «Барселона» обыграла «Атлетик» (Альба снова отдал, Месси снова забил) и другие результаты примеры.

    8. В НБА «Новый Орлеан» победил «Кливленд», а «Мемфис» – «Хьюстон». Другие результаты – здесь.

    9. «Бавария» взяла верх над «РБ Лепцигом», Дортмунд проиграл «Ганноверу».

    10. Террористические группировки ИГИЛ угрожают Дидье Дешаму, называя его «врагом Аллаха». Настоящее безумие.

    11. НОК Голландии предложил России сознаться в мошенничестве с допинг-пробами в Сочи-2014. Хорошая попытка.

    12. Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев вернулся в Лас-Вегас, чтобы побыть с семьей, и пропустит матч АХЛ.

    13. Энтони Джошуа победил Карлоса Такама в бою за титулы WBA и IBF в супертяжелом весе.

    14. «Халл» Слуцкого проиграл очередной матч, фанаты забросали поле теннисными мячами. 

    Цитата дня. «Я покатался по Европе. Хочу дома денежку заработать. Получать по 1 200 евро в месяц – не совсем хорошо». Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков объяснил, почему вернулся в Россию.

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