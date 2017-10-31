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    НБА. «Милуоки» – «Оклахома-Сити», «Лейкерс» сыграют с «Детройтом» и другие матчи

    Теги результаты Детройт Индиана Лейкерс Милуоки Бруклин Финикс Сакраменто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет звездный «Оклахома-Сити», «Лейкерс» дома сыграют с «Детройтом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Сакраменто
    Дата проведения
    1 ноября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Финикс
    Дата проведения
    1 ноября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    1 ноября, 03.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Детройт
    Дата проведения
    1 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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