НБА. «Милуоки» – «Оклахома-Сити», «Лейкерс» сыграют с «Детройтом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет звездный «Оклахома-Сити», «Лейкерс» дома сыграют с «Детройтом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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