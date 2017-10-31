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    Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» против «Челси»

    Теги Бавария ПСЖ Рома Челси Селтик Спортинг Ювентус Барселона Атлетико Андерлехт Лига чемпионов результаты Олимпиакос Карабах

    В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» сыграет с «Челси», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Спортинга». 

    Лига чемпионов

    4-й тур

    Группа B

    ПСЖ Франция – Андерлехт Бельгия
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика
    Селтик Шотландия – Бавария Германия
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Селтик Парк»
    превью матча онлайн статистика

    Группа C

    Атлетико Испания – Карабах Азербайджан
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Рома Италия – Челси Англия
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Группа D

    Спортинг Португалия – Ювентус Италия
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Жозе Алваладе»
    превью матча онлайн статистика
    Олимпиакос Греция – Барселона Испания
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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