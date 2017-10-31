Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» против «Челси»

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» сыграет с «Челси», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Спортинга».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа B

Группа C

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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