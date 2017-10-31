Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» против «Челси»
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» сыграет с «Челси», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Спортинга».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Селтик Парк»
Группа C
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
Группа D
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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