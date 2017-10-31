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    Семака пригласили выступить в Общественной палате на тему сохранения грудного вскармливания

    Теги Сергей Семак премьер-лига Россия светская хроника фото Уфа политика

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак приглашен Комиссией по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения в Общественную палату Российской Федерации.

    Специалисту предложено принять участие в слушаниях «Сохраним грудное вскармливание» и выступить на эту тему.

    В рамках темы планируется обсуждение популяризации, защиты и продвижения грудного вскармливания детей до года как основы профилактики заболеваний и охраны детского здоровья.

    «У меня неиссякаемый ресурс любви, это исцеляет многие раны». Великая семья Сергея Семака

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