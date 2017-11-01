ЦСКА в гостях победил «Базель» (2:1) и делит со швейцарцами 2-е место в группе
ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде одержал волевую победу над «Базелем» (2:1).
Таким образом, московский клуб набрал 6 очков и сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Армейцы делят со швейцарцами второе место в группе, уступая лишь по личным встречам: в Москве «Базель» выиграл – 2:0.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Санкт-Якоб Парк»
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Базель –
Вацлик, Аканджи, Сухи, Альварес, Ланг, Джака (Диэ, 73), Дзуффи, Петретта (Иттен, 84), Штеффен, Оберлен (Айети, 72), Эльюнусси.
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ЦСКА –
Акинфеев, Васин, Березуцкий, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Натхо (Жамалетдинов, 90), Головин, Кучаев (Миланов, 90), Витиньо (Дзагоев, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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