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    Sports.ru

    ЦСКА в гостях победил «Базель» (2:1) и делит со швейцарцами 2-е место в группе

    Теги ЦСКА Базель Лига чемпионов

    ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде одержал волевую победу над «Базелем» (2:1).

    Таким образом, московский клуб набрал 6 очков и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

    Армейцы делят со швейцарцами второе место в группе, уступая лишь по личным встречам: в Москве «Базель» выиграл – 2:0.

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Базель Швейцария – ЦСКА Россия 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Санкт-Якоб Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 32 Дзуффи, 1:1 – 65 Дзагоев, 1:2 – 79 Вернблум.
    БазельВацлик, Аканджи, Сухи, Альварес, Ланг, Джака (Диэ, 73), Дзуффи, Петретта (Иттен, 84), Штеффен, Оберлен (Айети, 72), Эльюнусси.
    ЦСКААкинфеев, Васин, Березуцкий, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Натхо (Жамалетдинов, 90), Головин, Кучаев (Миланов, 90), Витиньо (Дзагоев, 46).
    Предупреждения:
    Натхо (49), Джака (60), Альварес (75), Фернандес (84).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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