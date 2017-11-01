ЦСКА в гостях победил «Базель» (2:1) и делит со швейцарцами 2-е место в группе

ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде одержал волевую победу над (2:1).

Таким образом, московский клуб набрал 6 очков и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Армейцы делят со швейцарцами второе место в группе, уступая лишь по личным встречам: в Москве «Базель» выиграл – 2:0.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов