Федор Емельяненко не будет драться в этом году

Российский боец , который сейчас выступает в Bellator, одном из крупнейших ММА-промоушенов мира, проведет свой следующий бой не раньше весны 2018 года.

Об этом Емельяненко рассказал на фестивале спорта SN PRO в Москве.

Ранее обсуждался возможный бой Емельяненко в декабре, а сам боец рассказал, что уже знает имя своего следующего соперника.

Свой последний поединок Емельяненко провел в июне этого года против Мэтта Митриона, проиграв нокаутом.

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