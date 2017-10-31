Федор Емельяненко не будет драться в этом году
Российский боец Федор Емельяненко, который сейчас выступает в Bellator, одном из крупнейших ММА-промоушенов мира, проведет свой следующий бой не раньше весны 2018 года.
Об этом Емельяненко рассказал на фестивале спорта SN PRO в Москве.
Ранее обсуждался возможный бой Емельяненко в декабре, а сам боец рассказал, что уже знает имя своего следующего соперника.
Свой последний поединок Емельяненко провел в июне этого года против Мэтта Митриона, проиграв нокаутом.
«В Феде дерьма больше, чем он весит». Братья Емельяненко очень жестко поругались
Ощущение безнадеги и грусти. Во что превратилась карьера Федора
Емельяненко vs Тактаров. Большой конфликт из-за детских боев
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.