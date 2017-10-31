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    Федор Емельяненко не будет драться в этом году

    Теги Федор Емельяненко Bellator

    Российский боец Федор Емельяненко, который сейчас выступает в Bellator, одном из крупнейших ММА-промоушенов мира, проведет свой следующий бой не раньше весны 2018 года.

    Об этом Емельяненко рассказал на фестивале спорта SN PRO в Москве.

    Ранее обсуждался возможный бой Емельяненко в декабре, а сам боец рассказал, что уже знает имя своего следующего соперника.

    Свой последний поединок Емельяненко провел в июне этого года против Мэтта Митриона, проиграв нокаутом.

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