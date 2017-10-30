«Локомотив» выиграл первый круг РФПЛ, Хэмилтон – 4-кратный чемпион мира, «Вегас» дисквалифицировал Шипачева и другие новости утра

1. «Локомотив» разгромил «Зенит» (3:0) и выиграл первый круг чемпионата России. Первое крупное поражение питерцев дома за 11 лет. Остальные результаты дня.

2. Хэмилтон – четырехкратный чемпион мира в «Формуле-1». Пилот «Мерседеса» выиграл титул за два этапа до окончания сезона.

3. «Реал» проиграл «Жироне» (1:2). Отставание от «Барселоны» увеличилось до 8 очков.

4. «Вегас» дисквалифицировал Шипачева. Вадим отказался играть в АХЛ.

5. Федерер выиграл 95-й титул. Швейцарец дома победил в финале Дель Потро.

6. Жесть дня. Хоккейного арбитра Комарова нашли в Шереметьево с разбитой головой.

7. Малкин забил 5-й гол в сезоне, но это не спасло «Питтсбург» от разгрома от «Виннипега». Все результаты в НХЛ.

8. В НБА «Кливленд» проиграл «Нью-Йорку», а «Голден Стэйт» – «Детройту». Другие результаты дня – здесь.

9. Возняцки выиграла крупнейший титул в карьере. Датчанка победила Винус Уильямс в финале итогового турнира WTA.

10. Российская команда Virtus.prо выиграла первый мейджор сезона Dota 2. Ура!

11. Татьяне Тарасовой не понравилась произвольная программа канадской фигуристки Осмонд.

Цитата дня. «Русские с таким же успехом могли заменить и наши допинг-пробы. Это страшно». Марит Бьорген впечатлилась фильмом телеканала Netflix.