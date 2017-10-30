«Локомотив» выиграл первый круг РФПЛ, Хэмилтон – 4-кратный чемпион мира, «Вегас» дисквалифицировал Шипачева и другие новости утра
1. «Локомотив» разгромил «Зенит» (3:0) и выиграл первый круг чемпионата России. Первое крупное поражение питерцев дома за 11 лет. Остальные результаты дня.
2. Хэмилтон – четырехкратный чемпион мира в «Формуле-1». Пилот «Мерседеса» выиграл титул за два этапа до окончания сезона.
3. «Реал» проиграл «Жироне» (1:2). Отставание от «Барселоны» увеличилось до 8 очков.
4. «Вегас» дисквалифицировал Шипачева. Вадим отказался играть в АХЛ.
5. Федерер выиграл 95-й титул. Швейцарец дома победил в финале Дель Потро.
6. Жесть дня. Хоккейного арбитра Комарова нашли в Шереметьево с разбитой головой.
7. Малкин забил 5-й гол в сезоне, но это не спасло «Питтсбург» от разгрома от «Виннипега». Все результаты в НХЛ.
8. В НБА «Кливленд» проиграл «Нью-Йорку», а «Голден Стэйт» – «Детройту». Другие результаты дня – здесь.
9. Возняцки выиграла крупнейший титул в карьере. Датчанка победила Винус Уильямс в финале итогового турнира WTA.
10. Российская команда Virtus.prо выиграла первый мейджор сезона Dota 2. Ура!
11. Татьяне Тарасовой не понравилась произвольная программа канадской фигуристки Осмонд.
Цитата дня. «Русские с таким же успехом могли заменить и наши допинг-пробы. Это страшно». Марит Бьорген впечатлилась фильмом телеканала Netflix.
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