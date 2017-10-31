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    Хабиб Нурмагомедов презентовал свой официальный сайт

    Теги видео UFC интернет Хабиб Нурмагомедов

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил об открытии официального вебсайта Khabib.com, который будет знакомить болельщиков с новостями о его карьере.

    «У меня открылся личный сайт, на котором вы сможете узнать достоверную информацию насчет моих следующих боев, мероприятий, интервью и так далее.

    Также я буду вести там видеоблоги, приуроченные к моей подготовке, которая уже началась и продлится следующие два месяца. Большое спасибо всем», – сообщил Нурмагомедов.

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