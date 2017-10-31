Хабиб Нурмагомедов презентовал свой официальный сайт

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил об открытии официального вебсайта Khabib.com, который будет знакомить болельщиков с новостями о его карьере.

«У меня открылся личный сайт, на котором вы сможете узнать достоверную информацию насчет моих следующих боев, мероприятий, интервью и так далее.

Также я буду вести там видеоблоги, приуроченные к моей подготовке, которая уже началась и продлится следующие два месяца. Большое спасибо всем», – сообщил Нурмагомедов.