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    В топ-10 самых посещаемых матчей 1-го круга РФПЛ вошли 6 из 7 домашних матчей «Зенита»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Открытие Арена Крестовский Краснодар стадион Краснодар

    Стадион «Крестовский» – лидер чемпионата России по числу зрителей, побывавших на арене в первом круге.

    «Зенит» в первой половине сезона провел семь домашних матчей, шесть из которых стали самыми посещаемыми в лиге.

    В общей сложности на домашних матчах «Зенита» в первом круге побывали 309 250 зрителей. Средняя посещаемость составила 44 179 человек.

    Помимо игр на «Крестовском», в топ-10 вошли по две игры на аренах «Спартака» и «Краснодара».

    Фото: официальный сайт «Зенита»

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