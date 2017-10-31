В топ-10 самых посещаемых матчей 1-го круга РФПЛ вошли 6 из 7 домашних матчей «Зенита»
Стадион «Крестовский» – лидер чемпионата России по числу зрителей, побывавших на арене в первом круге.
«Зенит» в первой половине сезона провел семь домашних матчей, шесть из которых стали самыми посещаемыми в лиге.
В общей сложности на домашних матчах «Зенита» в первом круге побывали 309 250 зрителей. Средняя посещаемость составила 44 179 человек.
Помимо игр на «Крестовском», в топ-10 вошли по две игры на аренах «Спартака» и «Краснодара».
Фото: официальный сайт «Зенита»
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