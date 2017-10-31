Кубок России. 1/4 финала. Жеребьевка. «Спартак» сыграет с «Крыльями» в Самаре
Состоялась жеребьевка, определившая, кто будет хозяином в матче «Крылья Советов» – «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России.
Игра пройдет на поле самарской команды.
Процедура жеребьевки потребовалась только для матча «Крылья Советов» – «Спартак». В остальных парах хозяева были определены заранее согласно регламенту Кубка России.
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Амкар» – «Авангард»
СКА Хабаровск – «Шинник»
«Тосно» – «Луч-Энергия»
Матчи пройдут в марте 2018 года.
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