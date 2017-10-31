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    Кубок России. 1/4 финала. Жеребьевка. «Спартак» сыграет с «Крыльями» в Самаре

    Теги Спартак Крылья Советов Амкар премьер-лига Россия Кубок России ФНЛ Шинник СКА Хабаровск Авангард Курск Луч-Энергия Тосно

    Состоялась жеребьевка, определившая, кто будет хозяином в матче «Крылья Советов» – «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России.

    Игра пройдет на поле самарской команды.

    Процедура жеребьевки потребовалась только для матча «Крылья Советов» – «Спартак». В остальных парах хозяева были определены заранее согласно регламенту Кубка России.

    «Крылья Советов» – «Спартак»

    «Амкар» – «Авангард»

    СКА Хабаровск – «Шинник»

    «Тосно» – «Луч-Энергия»

    Матчи пройдут в марте 2018 года.

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