«Спартак» в 1/4 финала Кубка России, Квята больше не будет в «Формуле-1» и другие новости утра

1. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России впервые с сезона-2010/11. Все четыре пары следующего раунда уже известны.

2. В НХЛ Тарасенко сделал 2 голевые передачи, Панарин – одну. Результаты дня – здесь.

3. Даниила Квята больше не будет в «Формуле-1»?! Куратор гоночной программы «Ред Булл» неумолим. Это финиш.

4. В КХЛ были сыграны 6 матчей. Защитник «Витязя» Семенов в игре со СКА поаплодировал арбитрам и нажил себе проблем. Между тем СКА набрал очки во всех 27 матчах сезона, а «Локомотив» выиграл 7 матчей из 9 под руководством Квартальнова.

5 Посещаемость матчей «Зенита» в РФПЛ выросла на 143%. На игры приходит больше зрителей, чем у «Челси» и «Ювентуса». Кстати, на новой арене «Зенита» установили защиту от бакланов и устранили протечки. Александр Кокорин на радостях даже готов завершить карьеру в Петербурге, если не позовут в Европу.

6. Национальные кубки. В Германии «Бавария» одолела «РБ Лейпциг» лишь по пенальти, играя в большинстве с 53-й минуты. В Англии «Вест Хэм» выиграл у «Тоттенхэма», уступая 0:2 и забив три гола за 15 минут. В Испании «Атлетико» полурезервом в гостях сыграл вничью с «Эльче».

7. В НБА «Сан-Антонио» победил «Майами». Все результаты.

8. «Салават Юлаев» выиграл борьбу за Бурдасова и будет платить Антону около 100 миллионов рублей в год. Одобряете?

9. Новым тренером «Лестера» стал Клод Пюэль. Француз ранее довольно успешно трудился в «Саутгемптоне».

10. 25+9 от Серхио Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Панатинаикос» и другие результаты 3-го тура Евролиги.

11. «Матч ТВ» не будет транслировать оставшиеся этапы Гран-при по фигурному катанию. Ну как же так?

Увольнение дня. Член правления WADA, выступавшая против отстранения России от Пхенчхана-2018, ушла из организации. Совпадение?

Две цитаты про хоккей:

«У меня в кабинете висит фотография Путина, а у премьер-министра Канады – Гретцки. Понимаете?» – Владислав Третьяк о любви к игре в Канаде и России.

«В КХЛ игроки забивают раз в сезон, получая 1,5 млн долларов. Это «освоение бюджета» – Игорь Ларионов об устройстве лиги.

И одна про футбол:

«Почему не назвать Кубок России Кубком президента? И пусть президент его вручает. Соберется 100 тысяч» – Валерий Газзаев знает, как завлечь зрителя. Или нет?