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    Sports.ru

    ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью, «Мерседес» взял Кубок конструкторов, удаление Неймара, хет-трик Хедиры и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. В центральном матче 14-го тура РФПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью. «Урал» в бескомпромиссной борьбе одолел «Ахмат».

    2. «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов за три гонки до окончания сезона «Формулы-1». Хэмилтон победил на Гран-при США и с большим отрывом лидирует в зачете пилотов.

    3. В 9-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» нокаутировал «Ливерпуль», а «Арсенал» отвесил тумаков «Эвертону». На «Уэмбли» был установлен новый рекорд посещаемости матчей чемпионата – 80 827 зрителей.

    4. В КХЛ «Ак Барс» уверенно победил «Магнитку», «Салават» проиграл «Трактору» по буллитам. Капитан ЦСКА Андронов вроде как пропустит матч против СКА из-за дисквалификации.

    5. «Реал» обыграл «Эйбар» и отстает от «Барселоны» на 5 очков. «Атлетико» победил «Сельту».

    6. Конора МакГрегора обвиняют в гомофобских высказываниях.

    7. Форвард «ПСЖ» Неймар был удален в важном матче с «Марселем». Нападающий получил две желтых карточки в концовке, но столичная команда вырвала ничью, оставшись вдесятером.

    8. Ронни О′Салливан стал победителем English Open, обыграв в финале Кирена Уилсона.

    9. «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счетом 6:2. В первом тайме Манджукич удалился, получив две желтые за минуту, но Хедира оформил в матче хет-трик и принес туринцам победу. Да, именно Хедира.

    10. Дель Потро выиграл первый титул в сезоне и еще может попасть на итоговый турнир ATP. Круто же!

    11. Каха Каладзе избран мэром Тбилиси.

    Цитата:

    Роберто Манчини: «ЦСКА отказался перенести матч на понедельник. У нас было меньше времени для восстановления». Ох уж этот ЦСКА с его длинной скамейкой…

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