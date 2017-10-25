Евролига. ЦСКА – «Панатинаикос», «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре заключительных матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Московский ЦСКА дома сыграет с греческим «Панатинаикосом». В Стамбуле пройдет дерби между «Фенербахче» и «Анадолу Эфесом».
Евролига
Регулярный чемпионат
3-й тур
- Дата проведения
- 25 октября, 20.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- Дата проведения
- 25 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: Реал Испания – 3-0, Химки Россия – 3-0, Олимпиакос Греция – 3-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Валенсия Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Уникаха Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Барселона Испания – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Баскония Испания – 0-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Бамберг Германия – 0-2, Милан Италия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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