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    Евролига. ЦСКА – «Панатинаикос», «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Панатинаикос Баскония Уникаха Бамберг Валенсия

    Сегодня пройдут четыре заключительных матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

    Московский ЦСКА дома сыграет с греческим «Панатинаикосом». В Стамбуле пройдет дерби между «Фенербахче» и «Анадолу Эфесом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    3-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Панатинаикос Греция 43:30 (2 четверть)
    Дата проведения
    25 октября, 20.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча

    Фенербахче Турция  –  Анадолу Эфес Турция 0:0 (1 четверть)
    Дата проведения
    25 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  Валенсия Испания
    Дата проведения
    25 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Уникаха Испания  –  Бамберг Германия
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 3-0, Химки Россия – 3-0, Олимпиакос Греция – 3-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Валенсия Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Уникаха Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Барселона Испания – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Баскония Испания – 0-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Бамберг Германия – 0-2, Милан Италия – 0-3.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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