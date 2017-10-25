НБА. «Голден Стэйт» – «Торонто», «Лейкерс» примут «Вашингтон» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут матчей.
Не набравший форму «Голден Стэйт» сыграет с одним из лидеров Востока – «Торонто», «Лейкерс» Лонзо Болла примут «Вашингтон» Джона Уолла.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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