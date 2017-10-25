Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    НБА. «Голден Стэйт» – «Торонто», «Лейкерс» примут «Вашингтон» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Кливленд Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Лейкерс Мемфис Майами Миннесота Бруклин Филадельфия Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут матчей.

    Не набравший форму «Голден Стэйт» сыграет с одним из лидеров Востока – «Торонто», «Лейкерс» Лонзо Болла примут «Вашингтон» Джона Уолла.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Денвер
    Дата проведения
    26 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Миннесота
    Дата проведения
    26 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Хьюстон
    Дата проведения
    26 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Кливленд
    Дата проведения
    26 октября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Сан-Антонио
    Дата проведения
    26 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Индиана
    Дата проведения
    26 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Мемфис
    Дата проведения
    26 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Юта
    Дата проведения
    26 октября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Юта
    Дата проведения
    26 октября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Вашингтон
    Дата проведения
    26 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться