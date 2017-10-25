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    Посещаемость матчей «Зенита» в чемпионате России выросла на 143%. Игры собирают больше зрителей, чем у «Челси» и «Ювентуса»

    Теги Зенит Лион Челси Ювентус премьер-лига Россия Валенсия болельщики Крестовский

    «Зенит» сообщил о росте посещаемости домашних матчей в процентном соотношении.

    В среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирает 43 903 зрителя. Этот показатель на 143% превышает среднюю посещаемость на протяжении 22 предыдущих сезонов, начиная с 1992-го года.

    До переезда на стадион «Санкт-Петербург» домашние матчи сине-бело-голубых собирали в среднем по 18 084 болельщика.

    «Зенит» занимает 31 место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости — матчи петербуржцев на «Санкт-Петербурге» собирают больше зрителей, чем стадионы «Челси», «Валенсии», «Лиона» и «Ювентуса».

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