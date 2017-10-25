Посещаемость матчей «Зенита» в чемпионате России выросла на 143%. Игры собирают больше зрителей, чем у «Челси» и «Ювентуса»

сообщил о росте посещаемости домашних матчей в процентном соотношении.

В среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирает 43 903 зрителя. Этот показатель на 143% превышает среднюю посещаемость на протяжении 22 предыдущих сезонов, начиная с 1992-го года.

До переезда на стадион «Санкт-Петербург» домашние матчи сине-бело-голубых собирали в среднем по 18 084 болельщика.

«Зенит» занимает 31 место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости — матчи петербуржцев на «Санкт-Петербурге» собирают больше зрителей, чем стадионы , «Валенсии», «Лиона» и «Ювентуса».