Владислав Третьяк: «У меня в кабинете висит фотография Путина, а у премьер-министра Канады – Гретцки. Понимаете?»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением об интересе к хоккею в Канаде и в России.

– Сейчас от сборной на Олимпиаде ждут золота.

– А когда не ждали? Раньше было легче, потому что не было такой конкуренции. Чехословакия, Швеция, канадцы послабее были…

У нас цель – это золото. Естественно. Мы хотим. А кто не хочет? Мне что не нравится: «Ну что нам теперь, там НХЛ нет, мы 100 % выиграем золотые медали, что нам там!».

А посмотрите: – первое звено, когда играет в большинстве, кто там играет на площадке? Ни одного русского, кроме вратаря. Мы их наигрываем, и они забивают – больше всех.

Иностранцы забивают в нашей . Сколько у нас легионеров? И все они поедут на Олимпиаду. И всех мы сегодня тренируем. Они у нас, по пять легионеров в каждой команде. И они потом их соберут, и они знают нас. Я к чему веду? К тому, что легкой прогулки не будет.

В Канаде зарегистрировано 600 тысяч хоккеистов. У нас 92 тысячи. 92 тысячи девочек. Если в Канаде родится мальчик, он кем будет? А если девочка – будет женой хоккеиста. Все подчинено это.

Приходишь к премьер-министру Канады, я приезжал в Оттаву. Прихожу к нему. У нас, у меня, в кабинете на стене фотография Владимира Владимировича висит. А у них висит майка Гретцки. Понимаете? У них все подчинено хоккею. Это их национальный вид спорта.

У них сегодня три тысячи хоккейных катков. В Америке 1600. Крытых. У нас 540. Мы как бы с вами на третьем месте сейчас. Но извините, в Финляндии население всего 4 миллиона, а катков- 250. В Стокгольме – 360. В Швейцарии – 150.

На душу населения мы отстаем. И перед Швейцарией, и Чехией, и Финляндией. Развивать надо этот вид спорта. Владимир Владимирович обещал, что у нас введут целевую программу. Будут строить не дворцы, а простые стадионы. Чтобы наши детишки занимались.

Я езжу по всей стране – от Калининграда до Сахалина – где только ни был. Не попасть мне на лед. Не хватает. Еще раз повторю – школа с пяти лет – это почти десять команд. Ветераны играют – Ночная Лига. Фигурное катание, шорт-трек, Ночная Хоккейная Лига, НХЛ, КХЛ.

Не разорвать этот стадион. До двух-трех ночи все забито. У нас сегодня такой бум на хоккей. Из них, наверное, 1 % профессионалов. А, может, и полпроцента.

Но зато эти люди – они в коллективе. Маму, папу не все слушают. Тренеров слушают все. Понимаете? Потому что он другой человек. От него зависит твой успех.

Мы воспитываем еще людей. А нам нужны сильные люди для нашего государства. К сожалению, у нас друзей мало – только армия и флот. Нам нужно воспитывать. Чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по хоккею с мячом, шайбой и сколько видов спорта, Универсиада…

Для чего мы это делаем? Это же деньги большие. Для того, чтобы создать материально-техническую базу для того, чтобы люди занимались физкультурой и спортом. Здоровую нацию мы хотим.

Мы решаем с вами не только профессиональные вопросы, но и оздоравливаем людей, – рассказал Третьяк.

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