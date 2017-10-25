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    «Салават Юлаев» выиграл борьбу за Бурдасова

    Теги Ак Барс Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы Антон Бурдасов КХЛ Динамо

    Нападающий ЦСКА Антон Бурдасов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, уфимский клуб выиграл борьбу за форварда у «Ак Барса» и московского «Динамо». 

    Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает варианты обмена Бурдасова.

    В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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