«Салават Юлаев» выиграл борьбу за Бурдасова
Нападающий ЦСКА Антон Бурдасов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, уфимский клуб выиграл борьбу за форварда у «Ак Барса» и московского «Динамо».
Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает варианты обмена Бурдасова.
В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.