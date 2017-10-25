«Салават Юлаев» выиграл борьбу за Бурдасова

Нападающий ЦСКА Антон Бурдасов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, уфимский клуб выиграл борьбу за форварда у «Ак Барса» и московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что рассматривает варианты обмена Бурдасова.

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Winline, Пари-Матч