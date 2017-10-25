На стадионе «Зенита» установили защиту от бакланов и устранили протечки

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Николай Растворцев рассказал, что на крыше стадиона была установлена защита от птиц.

«Генеральным проектировщиком было предложено три варианта защиты кровли: механическая, акустическая и ультразвуковая.

Механическая система защиты представляет собой стальные струны, натянутые на высоте 10-15 см от защищаемой поверхности покрытия и расположенные таким способом, чтобы не дать птицам сесть на поверхность кровли стадиона. В настоящее время указанное техническое решение реализовано в полном объеме.

Согласование необходимости установки двух других систем сейчас обсуждается.

Генеральной подрядной организацией была реализована отдельная производственная программа по ликвидации протечек кровли, предусматривающая проведение полного комплекса работ по нанесению ремонтного гидроизоляционного слоя ездовых ферм, герметизации стыковочных узлов, закрытию узлов примыкания, а также дополнительной проклейки раздвижной кровли.

За период с сентября 2017 года по настоящее время на стадионе не зафиксированы протечки кровли», – сказал Растворцев.

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