«Матч ТВ» не будет транслировать оставшиеся этапы Гран-при по фигурному катанию

Телеканал не будет транслировать оставшиеся этапы серии Гран-при по фигурному катанию.

«Многоуважаемые, и что уж там кривить душой, любимые мои зрители…

То, о чем я вас предупреждал еще в позапрошлом сезоне, свершилось.Только что узнал, что на показ серии Гран-При текущего сезона отечественный спортивный телеканал прав не закупил.

Должен быть показ чемпионата России. Насчет финала пока подробностей мало, но его вы увидеть должны. Как только появятся детали, сообщу», – сообщил комментатор канала Александр Гришин.

В поисках трансляций