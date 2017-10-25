«Матч ТВ» не будет транслировать оставшиеся этапы Гран-при по фигурному катанию
Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать оставшиеся этапы серии Гран-при по фигурному катанию.
«Многоуважаемые, и что уж там кривить душой, любимые мои зрители…
То, о чем я вас предупреждал еще в позапрошлом сезоне, свершилось.Только что узнал, что на показ серии Гран-При текущего сезона отечественный спортивный телеканал прав не закупил.
Должен быть показ чемпионата России. Насчет финала пока подробностей мало, но его вы увидеть должны. Как только появятся детали, сообщу», – сообщил комментатор канала Александр Гришин.
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