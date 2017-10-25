Куратор гоночной программы «Ред Булл»: «Квят больше не вернется»
Куратор гоночной программы «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что не видит будущего для Даниила Квята в «Формуле-1».
После первого отстранения от «Формулы-1» Квят вернулся в гонки на Гран-при США, но затем по решению руководства «Ред Булл» снова был переведен в запас – на этапе в Мексике за младшую команду австрийского концерна, «Торо Россо», выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли.
«Квят больше не вернется. Мы считаем, что ему не удастся исправиться в долгосрочной перспективе.
В оставшихся гонках выступят Гасли и Хартли, а дальше посмотрим», – заявил Марко в интервью Auto Bild.
При этом у Квята на руках двухлетний контракт с «Ред Булл» – не исключено, что компания предложит пилоту продолжить выступления в другой гоночной серии.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.