Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Куратор гоночной программы «Ред Булл»: «Квят больше не вернется»

    Теги Торо Россо Формула-1 Гельмут Марко Даниил Квят

    Куратор гоночной программы «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что не видит будущего для Даниила Квята в «Формуле-1». 

    После первого отстранения от «Формулы-1» Квят вернулся в гонки на Гран-при США, но затем по решению руководства «Ред Булл» снова был переведен в запас – на этапе в Мексике за младшую команду австрийского концерна, «Торо Россо», выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли. 

    «Квят больше не вернется. Мы считаем, что ему не удастся исправиться в долгосрочной перспективе.

    В оставшихся гонках выступят Гасли и Хартли, а дальше посмотрим», – заявил Марко в интервью Auto Bild. 

    При этом у Квята на руках двухлетний контракт с «Ред Булл» – не исключено, что компания предложит пилоту продолжить выступления в другой гоночной серии.

    Квята опять убрали из «Формулы-1». Они издеваются?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться