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    Александр Кокорин: «С радостью завершу карьеру в «Зените», если не будет предложений из Европы»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что может закончить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Видите себя в «Зените» по окончании карьеры?

    – Если буду нужен клубу. С радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы.

    – То есть в Петербурге вам комфортно жить?

    – Да! Если бы было солнца побольше, то был бы нереальный курорт, – сказал Кокорин в эфире «Радио Зенит».

    Кокорин наконец-то вернулся в сборную. Его все любят

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