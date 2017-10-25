Александр Кокорин: «С радостью завершу карьеру в «Зените», если не будет предложений из Европы»

Нападающий «Зенита» заявил, что может закончить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

– Видите себя в «Зените» по окончании карьеры?

– Если буду нужен клубу. С радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы.

– То есть в Петербурге вам комфортно жить?

– Да! Если бы было солнца побольше, то был бы нереальный курорт, – сказал Кокорин в эфире «Радио Зенит».

Кокорин наконец-то вернулся в сборную. Его все любят