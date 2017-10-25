Александр Кокорин: «С радостью завершу карьеру в «Зените», если не будет предложений из Европы»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что может закончить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.
– Видите себя в «Зените» по окончании карьеры?
– Если буду нужен клубу. С радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы.
– То есть в Петербурге вам комфортно жить?
– Да! Если бы было солнца побольше, то был бы нереальный курорт, – сказал Кокорин в эфире «Радио Зенит».
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