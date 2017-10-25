Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Член правления WADA, выступавшая против отстранения России от Пхенчхана-2018, уволилась из организации

    Теги сборная России сборная России жен WADA Крэйг Риди РУСАДА Пхенчхан-2018 Адам Пенгилли

    Член правления Всемирного антидопингового агентства (WADA) британка Трэйси Крауч, которая выступала против отстранения России от Пхенчхана-2018, ушла со своего поста.

    Крауч должна была участвовать в голосовании по восстановлению РУСАДА в своих правах (16 ноября).

    Официально она «ушла по собственному желанию, для того чтобы дать кому-то другому возможность представлять Европейский союз в WADA».

    Теперь Великобританию в правлении WADA представляют только Крэйг Риди и Адам Пенгилли.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться