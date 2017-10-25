Член правления WADA, выступавшая против отстранения России от Пхенчхана-2018, уволилась из организации
Член правления Всемирного антидопингового агентства (WADA) британка Трэйси Крауч, которая выступала против отстранения России от Пхенчхана-2018, ушла со своего поста.
Крауч должна была участвовать в голосовании по восстановлению РУСАДА в своих правах (16 ноября).
Официально она «ушла по собственному желанию, для того чтобы дать кому-то другому возможность представлять Европейский союз в WADA».
Теперь Великобританию в правлении WADA представляют только Крэйг Риди и Адам Пенгилли.
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