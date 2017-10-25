Кубок английской лиги. «Челси» против «Эвертона», «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
Кубок английской лиги
4-й раунд
- Дата проведения
- 25 октября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Гол:
- 1:0 – 26 Рюдигер.
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Челси –
Кабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Кристенсен, Кенеди, Виллиан, Дринкуотер, Мусонда, Ампаду, Рюдигер, Батшуайи.
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Эвертон –
Пикфорд, Бейнс, Джагелка, Кенни, Уильямс, Маккарти, Дэвис, Леннон, Банингиме, Миральяс, Руни.
- Предупреждение:
- Уильямс (28).
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Уэмбли»
- Гол:
- 1:0 – 6 Сиссоко.
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Тоттенхэм –
Ворм, Алдервейрелд, Дэвис, Роуз, Фойт, Алли, Сиссоко, Дайер, Триппьер, Льоренте, Сон Хын Мин.
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Дин Корт»
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Борнмут –
Боруц, Кук, Дэниэлс, Смит (Аке, 84), Симпсон, Гослинг, Пью, Фрэйзер (Афобе, 77), Артер, Уилсон, Муссе (Айб, 70).
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Мидлсбро –
Константопулос, Фрай, Айяла, Френд, Робертс, Тавернье (Даунинг, 76), Бейкер (Флетчер, 83), Клейтон, Траоре, Форшоу, Бэмфорд.
- Предупреждение:
- Фрай (39).
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Мэйси, Эль-Ненни, Холдинг, Дебюши, Мэйтленд-Найлз (Акпом, 70), Уилшер (Уиллок, 114), Ивоби (Дасилва, 105), Коклен, Уолкотт, Жиру, Нелсон (Нкетиа, 85).
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Норвич –
Ганн, Циммерманн, Пинту, Хазбенд, Клозе, Вранчич (Вилдсхут, 90), Трибулл, Рид (Джером, 101), Мэддисон (Хулахан, 90), Мерфи (Штиперманн, 73), Оливейра.
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Эштон Гейт»
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Бристоль Сити –
Стил, Райт, Флинт, Пизано (Пэтерсон, 65), Брайен, О`Дода, Браунхилл, Пэк, Магнуссон, Тэйлор, Дьедиу (Джурич, 31; Бейкинсон, 80).
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт (Лумека, 83), Келли, Ридевалд, Кайкай (Суаре, 64), Лофтус-Чик, Ли Чун Юн (Ладапо, 57), Панчон, Сако, Фосу-Менса.
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Хэймер, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Олбрайтон (Марез, 65), Иборра, Кинг, Амарти, Грэй, Ихеаначо (Варди, 81), Слимани.
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Либерти Стэдиум»
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Суонси –
Нордфельдт, Моусон, ван дер Хорн, Ранхель, Ольссон (Нотон, 39), Меса (Фер, 67), Раутледж, Клукас, Ки Сон Ен, Айю, Макберни (Абрахам, 72).
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Блинд, Смоллинг, Линделеф, Туанзебе, Мактомини, Лингард, Эррера (Матич, 67), Дармиан, Рэшфорд (Лукаку, 67), Марсьяль (Шоу, 87).
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Браво, Мангаля, Адарабиойо (Стоунз, 90), Данило (Уокер, 103), Туре, Гюндоган, Зинченко, Стерлинг, Бернарду Силва (Сане, 95), Агуэро, Габриэл Жезус (де Брюйне, 82).
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Вулверхэмптон –
Норрис, Беннетт, Батт, Хоз, Рубен Винагре, Ндиайе, Коуди, Элдер Кошта (Кавалейру, 78), Прайс, Маршалл (Ронан, 72), Энобахаре (Лео Бонатини, 90).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 3:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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