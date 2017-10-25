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    Кубок английской лиги. «Челси» против «Эвертона», «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити Мидлсбро Арсенал результаты Кубок английской лиги Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Норвич Сити Лестер Суонси Борнмут Бристоль Сити

    Кубок английской лиги

    4-й раунд

    Челси – Эвертон 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    25 октября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 26 Рюдигер.
    ЧелсиКабальеро, Дзаппакоста, Кэйхилл, Кристенсен, Кенеди, Виллиан, Дринкуотер, Мусонда, Ампаду, Рюдигер, Батшуайи.
    ЭвертонПикфорд, Бейнс, Джагелка, Кенни, Уильямс, Маккарти, Дэвис, Леннон, Банингиме, Миральяс, Руни.
    Предупреждение:
    Уильямс (28).
    Тоттенхэм – Вест Хэм 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 6 Сиссоко.
    ТоттенхэмВорм, Алдервейрелд, Дэвис, Роуз, Фойт, Алли, Сиссоко, Дайер, Триппьер, Льоренте, Сон Хын Мин.
    Вест ХэмАдриан, Огбонна, Крессуэлл, Байрэм, Куяте, Фернандеш, Райс, Лансини, Нобл, Айю, Кэрролл.
    Борнмут – Мидлсбро 3:1 (0:0, 3:1)
    Дата проведения
    24 октября, 21.45, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 49 Симпсон, 1:1 – 56 Тавернье, 2:1 – 75, пенальти Уилсон, 3:1 – 83 Афобе.
    БорнмутБоруц, Кук, Дэниэлс, Смит (Аке, 84), Симпсон, Гослинг, Пью, Фрэйзер (Афобе, 77), Артер, Уилсон, Муссе (Айб, 70).
    МидлсброКонстантопулос, Фрай, Айяла, Френд, Робертс, Тавернье (Даунинг, 76), Бейкер (Флетчер, 83), Клейтон, Траоре, Форшоу, Бэмфорд.
    Предупреждение:
    Фрай (39).
    Арсенал – Норвич 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    24 октября, 21.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 34 Мерфи, 1:1 – 85 Нкетиа, 2:1 – 96 Нкетиа.
    АрсеналМэйси, Эль-Ненни, Холдинг, Дебюши, Мэйтленд-Найлз (Акпом, 70), Уилшер (Уиллок, 114), Ивоби (Дасилва, 105), Коклен, Уолкотт, Жиру, Нелсон (Нкетиа, 85).
    НорвичГанн, Циммерманн, Пинту, Хазбенд, Клозе, Вранчич (Вилдсхут, 90), Трибулл, Рид (Джером, 101), Мэддисон (Хулахан, 90), Мерфи (Штиперманн, 73), Оливейра.
    Предупреждения:
    Эль-Ненни (56), Коклен (68), Уилшер (78), Акпом (88), Трибулл (89), Хазбенд (90).
    Бристоль Сити – Кристал Пэлас 4:1 (2:1, 2:0)
    Дата проведения
    24 октября, 21.45, «Эштон Гейт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 21 Сако, 1:1 – 34 Тэйлор, 2:1 – 39 Джурич, 3:1 – 60 Брайен, 4:1 – 66 О`Дода.
    Бристоль СитиСтил, Райт, Флинт, Пизано (Пэтерсон, 65), Брайен, О`Дода, Браунхилл, Пэк, Магнуссон, Тэйлор, Дьедиу (Джурич, 31; Бейкинсон, 80).
    Кристал ПэласХеннесси, Томкинс, ван Анхолт (Лумека, 83), Келли, Ридевалд, Кайкай (Суаре, 64), Лофтус-Чик, Ли Чун Юн (Ладапо, 57), Панчон, Сако, Фосу-Менса.
    Лестер – Лидс 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    24 октября, 21.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Эрнандес, 1:1 – 30 Ихеаначо, 2:1 – 71 Слимани, 3:1 – 88 Марез.
    ЛестерХэймер, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Олбрайтон (Марез, 65), Иборра, Кинг, Амарти, Грэй, Ихеаначо (Варди, 81), Слимани.
    ЛидсВидвальд, Анита, Янссон, Бортуик-Джексон (Эйлинг, 46), Руф, Клих, Филлипс (Роналдо Виейра, 72), Шонесси, Эрнандес, Грот, Чибицки (Сако, 65).
    Суонси – Манчестер Юнайтед 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    24 октября, 21.45, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 21 Лингард, 0:2 – 59 Лингард.
    СуонсиНордфельдт, Моусон, ван дер Хорн, Ранхель, Ольссон (Нотон, 39), Меса (Фер, 67), Раутледж, Клукас, Ки Сон Ен, Айю, Макберни (Абрахам, 72).
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Блинд, Смоллинг, Линделеф, Туанзебе, Мактомини, Лингард, Эррера (Матич, 67), Дармиан, Рэшфорд (Лукаку, 67), Марсьяль (Шоу, 87).
    Предупреждения:
    Ранхель (38), Клукас (56), Ки Сон Ен (70), Туанзебе (75), Блинд (79).
    Манчестер Сити – Вулверхэмптон 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:1
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер СитиБраво, Мангаля, Адарабиойо (Стоунз, 90), Данило (Уокер, 103), Туре, Гюндоган, Зинченко, Стерлинг, Бернарду Силва (Сане, 95), Агуэро, Габриэл Жезус (де Брюйне, 82).
    ВулверхэмптонНоррис, Беннетт, Батт, Хоз, Рубен Винагре, Ндиайе, Коуди, Элдер Кошта (Кавалейру, 78), Прайс, Маршалл (Ронан, 72), Энобахаре (Лео Бонатини, 90).
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 3:1.
    Предупреждения:
    Прайс (82), Беннетт (84), Туре (93).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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