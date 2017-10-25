«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России впервые с сезона-2010/11

В матче 1/8 финала Кубка России московский дома разгромил нальчикский «Спартак» (5:2).

Таким образом, клуб из Москвы вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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