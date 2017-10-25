«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России впервые с сезона-2010/11
В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» дома разгромил нальчикский «Спартак» (5:2).
Таким образом, клуб из Москвы вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «Открытие Арена»
- Голы:
- 0:1 – 19 Медников, 1:1 – 30 Пашалич, 2:1 – 48 Мельгарехо, 3:1 – 52 Мельгарехо, 3:2 – 58 Гугуев, 4:2 – 81, автогол Жилов, 5:2 – 89 Кутепов.
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Спартак –
Максименко, Боккетти (Джикия, 65), Кутепов, Петкович, Комбаров, Пашалич, Глушаков, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано, Давыдов (Попов, 78).
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Спартак Нальчик –
Шогенов, Абазов, Шахтиев, Муслуев, Жилов, Паштов, Миронов, Медников (Ахриев, 62), Гугуев, Тлупов, Каркаев.
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