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    Sports.ru

    «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России впервые с сезона-2010/11

    Теги Спартак Спартак Нальчик Кубок России Магомед Гугуев Лоренсо Мельгарехо Илья Кутепов Вениамин Медников Марио Пашалич Ислам Жилов

    В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» дома разгромил нальчикский «Спартак» (5:2).

    Таким образом, клуб из Москвы вышел в 1/4 финала впервые с сезона-2010/11.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Спартак Нальчик 5:2 (1:1, 4:1)
    Дата проведения
    25 октября, 19.00, «Открытие Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 19 Медников, 1:1 – 30 Пашалич, 2:1 – 48 Мельгарехо, 3:1 – 52 Мельгарехо, 3:2 – 58 Гугуев, 4:2 – 81, автогол Жилов, 5:2 – 89 Кутепов.
    СпартакМаксименко, Боккетти (Джикия, 65), Кутепов, Петкович, Комбаров, Пашалич, Глушаков, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано, Давыдов (Попов, 78).
    Спартак НальчикШогенов, Абазов, Шахтиев, Муслуев, Жилов, Паштов, Миронов, Медников (Ахриев, 62), Гугуев, Тлупов, Каркаев.
    Предупреждения:
    Медников (17), Комбаров (58), Промес (68), Муслуев (68).

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