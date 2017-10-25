Игорь Ларионов «В КХЛ игроки забивают раз в сезон, получая 1,5 млн долларов. Это «освоение бюджета»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением о конкуренции в КХЛ.

« стала похожа на футбольную примеру. В Испании играют «Реал» и «Барселона», периодически к гонке подключается «Атлетико». Но ты заранее понимаешь, что все делится между двумя клубами. Однако это не мешает тем и другим играть в финалах Лиги чемпионов. На внутренней арене, безусловно, ожидаешь более ровных команд. В этом плане КХЛ есть над чем поработать. Исходя из того что у нас экономика иная, чем в других странах, получается явный перекос в плане богатых и бедных.

Что делать? Сокращение лиги – это шаг номер один. Тогда мы получим хороший продукт, возрастет конкуренция за каждое место в составе.

И важна работа менеджмента. Смотришь на некоторых людей, а они забивают по одной шайбе за сезон при зарплате в 1,5 миллиона долларов. Сразу понимаешь – что-то происходит не так. Это говорит о популярном российском слове «освоение бюджета». А кто в него вовлечен – можно только догадываться и говорить между строк», – сказал Ларионов.