КХЛ. ЦСКА примет минское «Динамо», СКА в гостях у «Витязя»
В чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 25 октября, 20.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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