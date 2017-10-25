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    КХЛ. ЦСКА примет минское «Динамо», СКА в гостях у «Витязя»

    Теги Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Витязь Спартак Торпедо результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Югра

    В чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Йокерит – Барыс
    Дата проведения
    25 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Югра
    Дата проведения
    25 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Динамо Минск
    Дата проведения
    25 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – СКА
    Дата проведения
    25 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    Спартак – Сибирь
    Дата проведения
    25 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Локомотив
    Дата проведения
    25 октября, 20.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

     

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