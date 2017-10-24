Роналду – лучший игрок мира, «Локомотив» – первый в РФПЛ, СКА опять обыграл ЦСКА и другие новости утра

1. Роналду признан лучшим игроком мира по версии ФИФА. Второй год подряд.

2. А еще на церемонии в Лондоне Зидана назвали лучшим тренером, Буффона – лучшим вратарем, Жиру наградили за гол года.

3. «Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:0) и вышел на первое место в РФПЛ. Впереди – встреча с «Зенитом». «Краснодар» проиграл 5-й матч подряд – худшая серия в истории клуба.

4. СКА во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА (5:2) – Ковальчук сделал хет-трик. Все результаты дня в КХЛ.

5. Кучеров признан второй звездой недели, Стэмкос – первый. «Тампа-Бэй» в порядке.

6. Головин назвал игру «Зенита» в воскресенье грязной. Смело.

7. Пять игроков «Реала» попали в сборную года по версии FIFPro. Плюс Буффон, Алвес, Бонуччи, Иньеста, Неймар и Месси.

8. Власти Чечни за неявку на матч «Ахмата» угрожают студентам отчислением, а ректорам – увольнением. На игре с «Анжи» приказано обеспечить стопроцентную явку.

9. «Эвертон» уволил Кумана. Громкая отставка в АПЛ.

10. Квята опять убрали из «Формулы-1» – он пропустит этап Гран-при в Мексике после отличного выступления в США. Очень странно.

11. Фигуристка Медведева рассказала, что для нее Анна Каренина – «эталон женской красоты и женского внутреннего мира».

12. Возняцки разгромила Свитолину на итоговом турнире WTA. А Халеп обыграла Гарсию.

13. В НХЛ «Торонто» победил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» проиграли «Сан-Хосе».

14. В НБА «Хьюстон» уступил «Мемфису», а «Даллас» – «Голден Стэйт». Другие результаты дня – здесь.

15. Александр Емельяненко рассказал о конфликте с братом Федором. Не общаются 10 лет.

Цитата дня. «Без тренера «Зенит» выиграл бы у ЦСКА. Манчини – манекен для повязывания шарфа». Уткин разочарован «Зенитом».