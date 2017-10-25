Валерий Газзаев: «Почему не назвать Кубок России Кубком президента? И пусть президент его вручает. Соберется 100 тысяч»

Известный российский тренер, депутат Государственной думы поделился мыслями о том, как повысить престиж Кубка России.

«Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир.

Но для этого должен в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.

Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей», – сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

«У меня такое же мнение, как у вас». Газзаев отвечает Путину