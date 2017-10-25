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    Валерий Газзаев: «Почему не назвать Кубок России Кубком президента? И пусть президент его вручает. Соберется 100 тысяч»

    Теги Валерий Газзаев Лужники премьер-лига Россия Кубок России РФС Владимир Путин политика

    Известный российский тренер, депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился мыслями о том, как повысить престиж Кубка России.

    «Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

    Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир.

    Но для этого должен РФС в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.

    Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей», – сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

    «У меня такое же мнение, как у вас». Газзаев отвечает Путину

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