Мешков будет судить «Зенит» – «Локомотив», «Интер» – лидер серии А, в Италии борются с антисемитизмом и другие новости утра

1. Серия А будет всерьез бороться с антисемитизмом. Капитаны команд выйдут на матчи с «Дневником Анны Франк». «Лацио» по следам фанатской выходки пообещал отправлять своих тифози в Освенцим в образовательных целях. Синиша Михайлович, как выяснилось, не знал, кто такая Анна Франк.

2. Арбитр Виталий Мешков назначен на матч «Зенит» – «Локомотив». В этой игре определится чемпион первого круга.

3. «Интер» стал лидером серии А. Команда Спаллетти набрала 26 очков в 10 турах, ни разу не проиграв. У «Наполи» есть матч в запасе.

4. В КХЛ «Нефтехимик» победил «Металлург», «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту». «Магнитка» потерпела уже три поражения подряд.

5. Российские игроки из «Тампы» продолжают забивать – в матче с «Каролиной» (5:1) отличились Сергачев, Наместников и Кучеров. Никита забросил 11-ю шайбу в сезоне и обошел Овечкина в снайперской гонке.

6. Шведская футболистка обвинила в сексуальном насилии женатого игрока из АПЛ.

7. В НБА 9 очков Тимофея Мозгова не спасли «Бруклин» от поражения от «Орландо» (121:125). Леброн Джеймс начал матч против «Чикаго» (119:112) на позиции разыгрывающего и набрал 34 очка при 13 передачах.

8. В Евролиге «Химки» победили «Црвену Звезду», «Олимпиакос» обыграл «Маккаби».

9. Российский гонщик Роберт Шварцман стал участником молодежной программы «Феррари». Это протеже Бориса Ротенберга.

10. В главной бейсбольной лиге MLB стартовала Мировая серия. В первом матче «Лос-Анджелес Доджерс» обыграли «Хьюстон Астрос» – 3:1.

11. Плишкова вышла в полуфинал итогового турнира WTA, Остапенко выбыла.

12. Стюарт Бинэм, чемпион мира по снукеру 2015 года, дисквалифицирован на шесть месяцев за ставки.

13. Затраты на футбольный ЧМ-2018 выросли еще на 34,5 миллиарда рублей. Бывает.

Парочка цитат о российском хоккее:

Леонид Вайсфельд: «Главная проблема в КХЛ – отсутствие соревнования как такового»;

Владислав Третьяк: «Путин как-то вызвал меня в Кремль и сказал: «Мне победы нужны».