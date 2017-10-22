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    Sports.ru

    Поражение Моуринью, день ничьих в РФПЛ, золото Медведевой и другие новости утра

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    1. «Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в текущем сезоне АПЛ, уступив «Хаддерсфилду», «Ман Сити» снова победил, «Челси» отыгрался с 1:2 и остальные результаты.

    2. В РФПЛ был день ничьих: «Спартак», «Амкар», «Рубин» и «Динамо» забили на четверых 0 мячей и другие результаты (тоже ничейные).

    3. КХЛ. СКА одолел «Йокерит» в овертайме, ЦСКА уступил «Локомотиву».

    4. Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла Гран-при Rostelecom Cup в Москве. Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях пар. Американский фигурист Нэтан Чен стал победителем мужских состязаний, Юдзуру Ханю – второй, россиянин Михаил Коляда – третий.

    5. Кучеров продлил результативную серию до 9 матчей, Дадонов забил победный гол «Вашингтону». Все результаты в НХЛ.

    6. В центральном матче итальянского тура «Наполи» и «Интер» обошлись без голов.

    7. В НБА «Мемфис» обыграл «Голден Стэйт», а «Юта» – «Оклахому». Другие результаты – здесь.

    8. «Барселона» была сильнее «Малаги», «Валенсия» разгромила «Севилью».

    9.  Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-при США, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й.

    10. Лео Месси набрал 500 очков по системе «гол+пас» в чемпионате Испании.

    11. Россиянка Дарья Касаткина проиграла Юлии Гергес в финале Кубка Кремля.

    12. Сборная Аргентины сыграет с Нигерией в Краснодаре 14 ноября.

    Цитата дня. «Считаю, что мне не нужно обсуждать с вами ошибки моих игроков». Олег Знарок пообщался с журналистами. 

     

     

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