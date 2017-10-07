19 побед СКА, Испания вышла на ЧМ-2018, рекорд Бобровского и другие новости утра

1. СКА установил рекорд КХЛ – 19 побед подряд. Мощно. «Салават Юлаев» уступил «Авангарду», все результаты дня – здесь.

2. Испания вышла на ЧМ-2018, Италия сыграет в стыках. Остальные результаты дня.

3. Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy. У мужчин после короткой программы лидирует Коляда. Столбова и Климов – пока вторые в соревновании пар.

4. Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик в своем первом матче за «Коламбус» против «Айлендерс» (5:0), Сергей Бобровский установил рекорд «мундиров» по сухим матчам, а Никита Кучеров и Владислав Наместников помогли «Тампе» справиться с «Флоридой» (5:3), забив по голу.

«Вегас» без Вадима Шипачева выиграл первый матч в своей истории у «Далласа» (2:1).

5. Хайнкес будет новым тренером «Баварии». До конца сезона.

6. Касаткина проиграла Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине. Рублев уступил Звереву-младшему.

7. «Барселона» подписала с Иньестой контракт до конца карьеры. Легенда.

8. Российская молодежка обыграла Австрию (1:0) в квалификации Евро-2019. Пока идем на первом месте.

9. В предсезонных матчах НБА «Кливленд» уступил «Индиане» (101:106), а «Бостон» оказался сильнее «Филадельфии» (110:102). Все результаты дня.

10. Акинфеев сказал, что не может тренироваться в ЦСКА в специальных очках. Шутка шуткой, но надо купить.

11. Российским олимпийцам выдали инструкцию по перелету в Корею. «Не пейте алкоголь в аэропорту и во время полета».

Цитата дня. «Там есть на что смотреть? Сколько уже СКА выиграл подряд?». Брызгалов – о КХЛ.