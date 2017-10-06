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    Finlandia Trophy. Туктамышева выиграла короткую программу, Сотскова – 2-я, Костнер – 3-я, Леонова – 6-я

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты сборная Канады Finlandia Trophy Алена Леонова Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии женское катание Габриэль Дэйлман Мария Сотскова Полина Эдмундс Анджела Ванг Юна Шираива Чхве Да Бин

    6-8 октября в финском Эспоо проходит турнир Finlandia Trophy. После короткой программы у женщин лидирует россиянка Елизавета Туктамышева.

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Женщины

    6-8 октября

    Начало произвольной программы – 12.30 по московскому времени (8 октября).

    Короткая программа

    1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,82
    2. Мария Сотскова (Россия) – 67,69
    3. Каролина Костнер (Италия) – 67,45
    4. Анджела Ванг (США) – 62,54
    5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 60,72
    6. Алена Леонова (Россия) – 56,73...
    8. Юна Шираива (Япония) – 52,98...
    10. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 52,06...
    14. Полина Эдмундс (США) – 49,62

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