Finlandia Trophy. Туктамышева выиграла короткую программу, Сотскова – 2-я, Костнер – 3-я, Леонова – 6-я
6-8 октября в финском Эспоо проходит турнир Finlandia Trophy. После короткой программы у женщин лидирует россиянка Елизавета Туктамышева.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Женщины
6-8 октября
Начало произвольной программы – 12.30 по московскому времени (8 октября).
Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,82
2. Мария Сотскова (Россия) – 67,69
3. Каролина Костнер (Италия) – 67,45
4. Анджела Ванг (США) – 62,54
5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 60,72
6. Алена Леонова (Россия) – 56,73...
8. Юна Шираива (Япония) – 52,98...
10. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 52,06...
14. Полина Эдмундс (США) – 49,62
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